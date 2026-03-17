IMF bezorgd dat Oekraïne niet genoeg hervormt voor steun

Economie
door anp
dinsdag, 17 maart 2026 om 10:44
WASHINGTON (ANP) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zorgen geuit over het vermogen van Oekraïne om hulp te blijven ontvangen uit zijn steunpakket van 8,1 miljard dollar. Dit komt omdat Oekraïense parlementariërs zich verzetten tegen het beleid van president Volodymyr Zelensky en maatregelen blokkeren die nodig zijn om de financiering vrij te geven.
"Ik kan zeggen dat ik me zorgen maak", vertelde Priscilla Toffano, vertegenwoordiger van het IMF in Oekraïne, aan persbureau Bloomberg. Het Oekraïense parlement heeft tot eind maart om een reeks wetswijzigingen goed te keuren die de belastingen voor bedrijven en huishoudens zouden verhogen. Dat is een voorwaarde van het nieuwste vierjarige leningenprogramma dat vorige maand is goedgekeurd.
Tot nu toe zijn de wetgevers er echter niet in geslaagd om meerdere van de door het IMF gevraagde wijzigingen te bespreken. De maatregelen zijn zeer impopulair onder het grote publiek, maar zijn volgens het IMF wel noodzakelijk. Kyiv heeft al 1,5 miljard dollar ontvangen uit het programma.
