EU-buitenlandchef: we begrijpen acties van de VS niet echt

BRUSSEL (ANP/RTR) - De EU houdt steeds meer rekening met de onvoorspelbaarheid van de Verenigde Staten nu Donald Trump er ruim een jaar president is, aldus EU-buitenlandchef Kaja Kallas. "Natuurlijk zijn we bondgenoten van Amerika, maar we begrijpen hun recente acties niet helemaal", aldus Kallas.

"Ik denk dat het na dit jaar wel duidelijk is dat we rekening moeten houden met het woord 'onvoorspelbaarheid'. We zijn nu rustiger, omdat we verwachten dat er altijd onvoorspelbare dingen gebeuren. We nemen het zoals het is, houden ons hoofd koel en blijven gefocust", zei Kallas.

Eerder bleek al dat EU-lidstaten geen behoefte hebben in te gaan op de oproep van Trump om marineschepen naar de Straat van Hormuz te sturen om de doorgang van scheepvaart te garanderen. "Niemand is bereid zijn burgers in gevaar te brengen in de Straat van Hormuz", aldus Kallas. "We moeten diplomatieke manieren vinden om deze straat open te houden, zodat we geen voedselcrisis, kunstmestcrisis en energiecrisis krijgen."