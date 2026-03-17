OM eist bij hof 18 jaar cel en tbs voor misbruik oppaskinderen

DEN BOSCH (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep celstraffen van achttien jaar geëist en tbs met dwangverpleging tegen Peter S. (62) en Nancy D. (57) voor het seksueel misbruik van zeven oppaskinderen in de omgeving van Eindhoven.

De rechtbank veroordeelde beide verdachten in maart 2023 tot celstraffen van twaalf jaar en legde alleen de man daarnaast tbs met dwangverpleging op. Het OM had bij de rechtbank vijftien jaar cel en tbs voor beiden geëist. Het OM ging net als beide verdachten in hoger beroep.

De Limburgers bekennen de beschuldigingen. De vrouw uit Herkenbosch misbruikte de meisjes van 2019 tot 2021 op verschillende oppasadressen. Dit zou bijna dertig keer zijn gebeurd. D. heeft verklaard dat bij ieder oppasmoment sprake is geweest van misbruik. "Het ging van kwaad tot erger", zei de aanklager, die sprak van een "gruwelijke zedenzaak in de buitencategorie qua weerzinwekkendheid". De man uit Heel keek via videobellen live mee en gaf haar opdrachten.