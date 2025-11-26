ECONOMIE
Wall Street sluit voor vierde dag op rij hoger, Nvidia stijgt

Economie
door anp
woensdag, 26 november 2025 om 22:20
anp261125199 1
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag voor de vierde dag op rij hoger gesloten. Beleggers rekenen steeds meer op een renteverlaging door de Federal Reserve in december. Nvidia eindigde in de plus, nadat het chipconcern dinsdag nog tot de verliezers behoorde.
Een bericht van Bloomberg dinsdag heeft het optimisme op Wall Street versterkt. Anonieme bronnen zeiden tegen het persbureau dat Kevin Hassett door adviseurs en bondgenoten van president Donald Trump als favoriet wordt gezien om de volgende Fed-voorzitter te worden. De economisch adviseur heeft dezelfde kijk op de economie als Trump en vindt ook dat de rentetarieven omlaag moeten.
De Dow-Jonesindex steeg 0,7 procent naar 47.427,12 punten. De brede S&P 500-index klom 0,7 procent op 6812,61 punten. Techgraadmeter Nasdaq won 0,8 procent tot 23.214,69 punten.
