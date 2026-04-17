GL-PvdA en CU komen met wet die kinderarmoede terugdringt

DEN HAAG (ANP) - Kamerleden Esmah Lahlah (GroenLinks-PvdA) en Don Ceder (ChristenUnie) komen met een wetsvoorstel om kinderarmoede structureel terug te dringen. De initiatiefnemers verwachten dat de wet volgende week in internetconsultatie gaat.

De wet verplicht het kabinet om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit minimaal te halveren in 2035. Volgens Lahlah en Ceder zitten momenteel meer dan 100.000 kinderen in die situatie. Uiteindelijk moet kinderarmoede zo volledig worden uitgebannen.

De Kamerleden schrijven met hun wetsvoorstel niet voor hoe het kabinet de doelstelling moet halen, maar wel dat deze gehaald moet worden. De wet verplicht wel "dat samenhangend beleid wordt ontwikkeld, dat de voortgang daarvan transparant wordt gemonitord en dat bij achterblijvende resultaten wordt bijgestuurd", staat in de initiatiefwet.

Partijprogramma's

Zo wordt armoedebeleid volgens Lahlah en Ceder "niet langer afhankelijk van politieke keuzes per kabinet, maar een wettelijke opdracht waar jaarlijks op moet worden gestuurd en gerapporteerd".

Het plan om de verlaging van kinderarmoede wettelijk vast te leggen stond in de partijprogramma's van GroenLinks-PvdA en ChristenUnie.