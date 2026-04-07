IMF gaat verwachte groei wereldeconomie verlagen, zegt topvrouw

Economie
door anp
dinsdag, 07 april 2026 om 22:51
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaat zijn groeiverwachtingen voor de wereldwijde economie verlagen vanwege de Iranoorlog. Topvrouw Kristalina Georgieva van het IMF ziet gevaar in een wereldeconomie die slecht is toegerust om op schokken te reageren, heeft ze dinsdag gezegd in een interview met persbureau Bloomberg.
Voordat de Verenigde Staten en Israël eind februari Iran aanvielen, "waren we bezig onze groeiprognoses voor 2026 naar boven bij te stellen", aldus Georgieva. "Gezien de impact van de oorlog, gaan we ze naar beneden bijstellen."
De nieuwe voorspellingen komen volgende week naar buiten. Dan houden het IMF en de Wereldbank de jaarlijkse voorjaarsvergaderingen. De organisaties ontvangen beleidsmakers wereldwijd in de Amerikaanse hoofdstad Washington.
De topvrouw waarschuwde ook dat de wereld minder voorbereid is om te reageren op een grote economische neergang en minder goede middelen heeft om dat te doen dan voor de coronapandemie.
