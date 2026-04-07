Israël akkoord met wapenstilstand van twee weken met Iran

JERUZALEM (ANP/RTR) - Israël maakt deel uit van het twee weken durende staakt-het-vuren met Iran, melden de Israëlische staatsomroep Kan en CNN op basis van een hoge functionaris van het Witte Huis.

CNN meldt echter op basis van een functionaris dat Israël zich zorgen maakt over het tijdelijke bestand. Volgens de bron zal Israël zich aan het staakt-het-vuren houden maar doet het dit met tegenzin.

"Israël heeft nog steeds meer doelwitten op zijn lijst en meer doelen die het graag zou willen bereiken door middel van militaire actie in Iran", aldus de bron.