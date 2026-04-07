Deel Democraten VS roept op tot afzetten Trump via 25e amendement

WASHINGTON (ANP/DPA) - Verschillende Democratische congresleden hebben in de VS opgeroepen het 25e amendement in te roepen. Daarmee kan een president worden afgezet als de vicepresident en een meerderheid van het kabinet vinden dat hij ongeschikt is. De Democraten noemen de harde dreigementen van president Donald Trump aan het adres van Iran als aanleiding.

Volgens The Wall Street Journal hebben al meer dan twintig congresleden zich bij de oproep aangesloten. Het amendement is nog nooit ingeroepen. Hiervoor zouden vicepresident JD Vance en een meerderheid van het kabinet een schriftelijke verklaring moeten indienen en voorbijgaan aan president Trump.

Het Democratische congreslid Ilhan Omar noemde Trump "een gestoorde gek" die uit zijn ambt moet worden gezet, schrijft CNN. Mark Pocan, van het Huis van Afgevaardigden, noemde Trump "te gestoord, gevaarlijk en krankzinnig om de nucleaire codes in handen te hebben".