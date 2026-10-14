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IMF: meer nodig dan groei om staatsschuld VS terug te dringen

Economie
door anp
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BANGKOK (ANP/BLOOMBERG) - De economische groei in de Verenigde Staten kan de oplopende staatsschuld en het begrotingstekort van het land niet snel genoeg terugdringen. Daarom zijn aanvullende maatregelen nodig, heeft Kristalina Georgieva, directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), woensdag gezegd.
De Amerikaanse regering vertrouwt volgens haar sterk op een krachtige economische groei in de VS. "Economische groei helpt natuurlijk, maar kan niet snel genoeg de noodzakelijke aanpassingen opleveren. Er zijn bepaalde maatregelen nodig", zei ze tijdens de jaarlijkse bijeenkomsten van het IMF en de Wereldbank in Bangkok.
De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, zei de afgelopen maanden dat de VS de staatsschuld en het begrotingstekort kunnen bijsturen door te vertrouwen op sterke economische groei. Maar inmiddels is de totale Amerikaanse staatsschuld voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen.
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