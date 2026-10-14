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Trump: grootschalige grondstofwinning in Groenland gaat van start

Economie
door anp
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WASHINGTON (ANP/AFP) - De Verenigde Staten gaan beginnen met het op grote schaal winnen van grondstoffen in Groenland. Dat zegt president Donald Trump op zijn socialemediaplatform Truth Social.
Het gaat volgens Trump om de grondstoffen olie, gas en mineralen. "Er zijn experts die zeggen dat de hoeveelheid gemakkelijk toegankelijke olie veel groter is dan de hoeveelheid olie op vrijwel elk ander stuk land ter wereld." Trump stelde begin dit jaar al dat Groenland, dat rijk is aan mineralen, van vitaal belang is voor de veiligheid van de Verenigde Staten en de NAVO ten opzichte van Rusland en China.
Een kleine maand geleden sloten de VS, Groenland en Denemarken een akkoord om de Amerikaanse militaire en veiligheidsaanwezigheid op Groenland te versterken. Daarin werd ook gesproken over een "samenwerking op het gebied van mineralen".
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