Pelicot in Nederland: netwerk opgerold voor drogeren, misbruiken en filmen vrouwen

De politie heeft in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan vier verdachten aangehouden. Vier anderen zijn geïdentificeerd, maar zitten op het moment niet vast. "De verdenkingen tegen de mannen lopen uiteen. Zo hebben zij deelgenomen aan een besloten groep waarin illegaal verkregen beelden van gedrogeerde slachtoffers werden gedeeld", laat de politie weten.

Sommige verdachten worden verdacht van verkrachting of pogingen daartoe. Het rechercheteam dat de zaak onderzoekt, sluit niet uit dat meer aanhoudingen volgen. De vier die zijn aangehouden, komen uit Horst aan de Maas, Hulst, Sint Willebrord en Sassenheim. De anderen komen uit Rotterdam, Amstelveen, Hilversum en Veldhoven. In de woningen van de verdachten zijn verdovende middelen gevonden en ook wapens in beslag genomen.

Het precieze aantal slachtoffers is nog onduidelijk. Volgens de politie is het wel duidelijk "dat dit een zaak is met een enorme impact".