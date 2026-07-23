IMF roept centrale banken op beter te letten op AI

WASHINGTON (ANP) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) roept centrale banken op beter te kijken naar de invloed van kunstmatige intelligentie (AI) op de financiële stabiliteit. "Toekomstige plotselinge marktcrashes zullen wellicht minder het gevolg zijn van programmeerfouten, en vaker doordat talloze AI-systemen tegelijkertijd op dezelfde informatie reageren", waarschuwt IMF-econoom Tobias Adrian in een nieuw rapport van het fonds.

Verschillende centrale banken in Europa en de Verenigde Staten doen al veel met AI. Adrian benadrukt echter dat dit een ontwikkeling is waar centrale banken wereldwijd gevolg aan moeten geven. Volgens hem moet het beleid hoognodig worden aangepast, bijvoorbeeld door stresstests voor banken te veranderen en goed in de gaten te houden hoe financiële instellingen AI gebruiken. "Kunstmatige intelligentie verandert ingrijpend hoe financiële instellingen risico's prijzen, krediet verstrekken en reageren op crisissituaties."

De IMF-econoom wijst daarnaast op de noodzaak voor toezichthouders om scherp te zijn op de omgang met cyberrisico's. Eerder dit jaar waarschuwde onder meer De Nederlandsche Bank (DNB) al voor mogelijke AI-gedreven cyberaanvallen. Nieuwe AI-modellen als Mythos noemde DNB-president Olaf Sleijpen een "gamechanger". Geavanceerde AI-modellen kunnen zelfstandig aanvallen uitvoeren en snel zwakke plekken in de beveiliging vinden. De financiële sector moet goed aan zijn beveiliging werken voor het geval de technologie in verkeerde handen valt.