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'Tattookillers' ook door hof vrijgesproken van moord op Onno Kuut

Samenleving
door anp
donderdag, 23 juli 2026 om 13:53
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ROTTERDAM (ANP) - De vier verdachten van de moord op Onno Kuut in maart 2009 zijn donderdag ook door het gerechtshof vrijgesproken. Net als de rechtbank eerder zag ook het hof te weinig bewijs voor een veroordeling. Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep tien jaar en drie maanden cel geëist tegen Brian P. (38) en acht jaar en zeven maanden tegen zijn broer Cor P. (43). Eigenlijk wilde het OM hogere straffen eisen, maar dat was door eerdere veroordelingen niet mogelijk.
Voor Evert S. (45) en Jeroen S. (52) had het OM in hoger beroep om vrijspraak gevraagd. Bij de rechtbank wilde justitie nog dat de vier levenslang de cel in zouden gaan. Zij hebben altijd ontkend.
Enschedeër Kuut (30), ook lid van de 'tattookillers', werd op 16 maart 2009 in de avond of nacht gedood met een mes. Daarvoor is hij gemarteld en is zijn keel doorgesneden. Het lichaam van Kuut werd begraven in de duinen bij Hoek van Holland en op 25 maart ontdekt na een tip van wandelaars.
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