IMF stelt groeiverwachting wereldeconomie iets naar boven bij

BRUSSEL (ANP) - De wereldwijde economie groeit dit jaar naar verwachting iets harder dan eerder werd gedacht. Dat heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) maandag bekendgemaakt. Het fonds heeft zijn raming voor de mondiale groei licht naar boven bijgesteld. De verwachting voor de Nederlandse economie is hetzelfde gebleven ten opzichte van de vorige raming in oktober.

De Nederlandse economie neemt dit jaar waarschijnlijk 1,2 procent in omvang toe. Voor volgend jaar wordt uitgegaan van 1,4 procent groei. Wereldwijd is de prognose voor dit jaar 3,3 procent groei. In oktober vorig jaar hield het IMF het nog op een plus van 3,1 procent. Voor volgend jaar rekent het fonds op 3,2 procent groei, gelijk aan een eerdere prognose. De percentages zijn vergelijkbaar met de geschatte 3,3 procent voor 2025.

De wereldeconomie is "stabiel te midden van uiteenlopende krachten", aldus het fonds. Het IMF ziet aan de ene kant "tegenwind door veranderend handelsbeleid", maar merkt ook op dat dit wordt gecompenseerd door "meewind van stijgende investeringen in technologie, waaronder kunstmatige intelligentie (AI)". Dat laatste speelt vooral in Noord-Amerika en Azië en minder in andere regio's, volgens het IMF.

Extra importheffingen

Een eventuele herziening van de verwachte productiviteitsgroei door AI kan wel leiden tot dalende investeringen en een plotselinge correctie op de financiële markten veroorzaken, waarschuwt het IMF. Ook kunnen handelsspanningen weer oplaaien, waardoor de onzekerheid in de wereld langer voortduurt.

In de nieuwe ramingen van het IMF zijn Donald Trumps recentste dreigende handelstarieven bovendien nog niet meegenomen. De Amerikaanse president wil vanaf volgende maand extra importheffingen van 10 procent invoeren tegen acht Europese landen die militairen naar Groenland hebben gestuurd. Die tarieven moeten ook voor Nederland gaan gelden en worden op 1 juni verhoogd tot 25 procent, als er dan nog geen overeenkomst over Groenland is.