IMF verwacht van zeker twaalf landen steunverzoeken door oorlog

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht van zeker twaalf landen nieuwe kredietaanvragen om de economische gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten op te vangen. Waarschijnlijk gaat het vooral om landen in Afrika ten zuiden van de Sahara, heeft IMF-topvrouw Kristalina Georgieva woensdag gezegd.

Tijdens een persconferentie op de voorjaarsvergaderingen van het IMF en de Wereldbank in Washington herhaalde Georgieva haar eerdere inschatting dat de oorlog op korte termijn voor 20 miljard tot 50 miljard dollar aan verzoeken om financiële steun zal zorgen. Nu gaf ze echter ook wat meer details dan vorige week, al noemde ze geen namen van specifieke landen.

De Bulgaarse waarschuwde verder dat de verstoringen in de bevoorrading van olie en gas in de wereld nog erger kunnen worden dan nu het geval is, zelfs als de Iranoorlog snel zou eindigen. Daarom dringt het IMF er volgens haar bij overheden van landen op aan maatregelen te nemen om brandstofverbruik te verminderen.