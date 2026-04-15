Koning: Trump duidelijk gemaakt dat we het oneens zijn

MIAMI (ANP) - Koning Willem-Alexander zegt dat hij de Amerikaanse president Donald Trump duidelijk heeft gemaakt "dat we het op fundamentele punten oneens zijn". Het gesprek tijdens het diner in het Witte Huis was volgens Willem-Alexander "open, eerlijk en met respect". De koning beklemtoonde ook dat "je niet verder in de wereld komt als je alleen praat met mensen met wie je het eens bent."

Aan het einde van zijn Amerikaanse reis sprak de koning woensdag met Nederlandse media in Miami. De koning wilde geen concrete voorbeelden geven van onderwerpen die tijdens het diner besproken zijn: "Dat is niet aan mij." Wel prees hij de gastvrijheid van president Trump en zijn vrouw Melania: "Ze hebben echt hun best gedaan om ons een heel mooie avond te laten beleven." Ook zei hij dat "de sfeer goed was en er is gelachen".

Willem-Alexander zei wel dat het Caribisch deel van Nederland ter sprake is gekomen. "We hebben duidelijk gemaakt dat het Koninkrijk der Nederlanden dichter bij Venezuela ligt dan de breedte van de Straat van Hormuz", aldus de koning.