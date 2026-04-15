Deze goedkope biertjes komen stiekem uit dezelfde brouwerij als veel duurdere A-merken

Door de aanhoudende inflatie wordt een krat bier steeds duurder. Voor bekende A-merken betaal je al snel zo’n 20 euro per krat, terwijl het schap daarnaast vol staat met goedkopere alternatieven. Wie het etiket beter bekijkt, ontdekt dat die budgetpilsjes vaak verrassend veel op hun duurdere tegenhangers lijken en soms zelfs uit dezelfde brouwerij komen.

Grote bierproducenten benutten hun capaciteit namelijk niet alleen voor hun eigen merken, maar brouwen ook voor supermarkten. Zo heeft het huismerkbier van Albert Heijn, Brouwers, een opvallende geschiedenis. Ooit kwam het uit de ketels van Bavaria (de familie Swinkels), maar inmiddels wordt het geproduceerd door Grolsch. Ook het Jumbo-huismerk Dors vindt zijn oorsprong in Lieshout, bij Bavaria. Het resultaat: een goedkoper biertje dat uit dezelfde fabriek komt als bekende namen.

Dat principe geldt ook voor discountklassiekers zoals Schultenbräu. Ondanks het imago van ‘budgetbier’ wordt het gebrouwen door Brouwerij Martens, een moderne speler met geavanceerde installaties. De kwaliteit van het productieproces is daardoor vergelijkbaar met die van duurdere merken.

Toch betekent dat niet dat elk blikje exact hetzelfde smaakt. Brouwerijen passen hun receptuur aan per opdrachtgever. Er wordt gevarieerd in de verhouding tussen hop en mout, soms worden goedkopere ingrediënten gebruikt en ook de rusttijd is bij budgetbier vaak korter. Dat zorgt meestal voor een iets neutralere smaak dan bij premium pils.

Niemand proeft het verschil

Wat overeind blijft, is de technische standaard. Grote brouwerijen kunnen zich geen fouten permitteren; hun processen moeten consistent en schoon blijven. Daardoor wordt ook het goedkoopste bier onder strikte kwaliteitscontrole geproduceerd.

Opvallend is dat veel drinkers het verschil helemaal niet kunnen proeven. In blinde tests blijken de verschillen tussen een voordelige krat en een duur A-merk vaak kleiner dan gedacht. Marketing speelt dus een grotere rol dan menigeen wil toegeven.

Wie zich daarvan bewust is, kijkt misschien anders naar het bierschap. Want als je weet dat je budgetbier door dezelfde vakmensen en met dezelfde apparatuur is gemaakt, smaakt dat volgende glas ineens een stuk aantrekkelijker, zeker voor de portemonnee.