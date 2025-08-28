ECONOMIE
IMF waarschuwt voor kwetsbaarheid obligatiemarkten

Economie
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 16:16
anp280825152 1
WASHINGTON (ANP) - Obligatiemarkten verkeren wereldwijd "in een kwetsbare positie". Daarvoor waarschuwt plaatsvervangend topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Gita Gopinath bij haar afscheid. De enorme schuldenniveaus baren haar zorgen.
"De schulden zijn ongelooflijk hoog - ze blijven maar stijgen", zei Gopinath donderdag in een interview met Bloomberg. "Waar je in het verleden misschien zei: 'Nou en? De markten pikken het wel op', is dat nu niet meer het geval, zelfs niet in ontwikkelde economieën."
Gopinath, die deze week opstapt en terugkeert naar een functie aan Harvard University, wees ook op de situatie in Frankrijk waar de rente op staatsobligaties flink is gestegen door de politieke onrust over de overheidsbegroting.
"Ondanks de pandemie, ondanks oorlogen, ondanks geo-economische fragmentatie, ondanks het scherp stijgen van de Fed-rentes" is een financiële crisis de laatste jaren uitgebleven. Maar "dat betekent niet dat dat nooit zal gebeuren", aldus Gopinath.
