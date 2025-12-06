Musk pleit voor afschaffing van EU na hoge boete voor X

SAN FRANCISCO (ANP/DPA) - De Amerikaanse miljardair Elon Musk vindt dat de EU moet worden opgeheven, schreef hij op zijn socialemediaplatform X. Musk reageerde hiermee op de miljoenenboete van de EU tegen zijn berichtendienst.

De Europese Commissie legde X een boete op van 120 miljoen euro voor het overtreden van Europese regels, onder meer vanwege misleiding over blauwe vinkjes. Met deze vinkjes kon eerder worden geverifieerd dat er daadwerkelijk een persoon achter een X-account zit. Sinds de overname door Musk kunnen de blauwe vinkjes echter worden gekocht. Ze zijn daarmee misleidend, concludeert Brussel.

Of Musk tegen de EU-beslissing in beroep gaat, is nog niet bekend. Hij plaatste zijn eis tot afschaffing van de EU bovenaan zijn X-profiel, zodat deze niet door nieuwe berichten uit het zicht kan worden verdrongen. Eerder beschuldigde hij de EU al van censuur.