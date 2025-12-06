ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Musk pleit voor afschaffing van EU na hoge boete voor X

Economie
door anp
zaterdag, 06 december 2025 om 16:04
anp061225087 1
SAN FRANCISCO (ANP/DPA) - De Amerikaanse miljardair Elon Musk vindt dat de EU moet worden opgeheven, schreef hij op zijn socialemediaplatform X. Musk reageerde hiermee op de miljoenenboete van de EU tegen zijn berichtendienst.
De Europese Commissie legde X een boete op van 120 miljoen euro voor het overtreden van Europese regels, onder meer vanwege misleiding over blauwe vinkjes. Met deze vinkjes kon eerder worden geverifieerd dat er daadwerkelijk een persoon achter een X-account zit. Sinds de overname door Musk kunnen de blauwe vinkjes echter worden gekocht. Ze zijn daarmee misleidend, concludeert Brussel.
Of Musk tegen de EU-beslissing in beroep gaat, is nog niet bekend. Hij plaatste zijn eis tot afschaffing van de EU bovenaan zijn X-profiel, zodat deze niet door nieuwe berichten uit het zicht kan worden verdrongen. Eerder beschuldigde hij de EU al van censuur.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-543099783

De geluksmythe: de dingen waarvan je denkt gelukkig te worden, maken je niet gelukkig

shutterstock_2696299215

De geneeskracht van seks: zo helend is intimiteit

253611785_m

Dit was mogelijk de échte oorzaak van de Zwarte Dood

anp051225166 1

Europarlementariërs: 'gestoord' plan VS is aanval op EU-waarden

ANP-543938641

Rob Jetten: 'Coalitie met JA21 en VVD geen begaanbare route'

351862736d6563828d7dfd89893873130a853d79

Zien: Humanoïde robot rent en wendt als een volleerd hardloper

Loading