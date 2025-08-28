ECONOMIE
Witte Huis ontslaat bestuurslid spoorwegtoezichthouder

Economie
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 16:19
anp280825154 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Witte Huis heeft een bestuurslid van spoorwegtoezichthouder Surface Transportation Board ontslagen. Het bestuurslid, Robert Primus, zou niet op één lijn zitten met de agenda van president Donald Trump.
Primus zei tegen The Wall Street Journal (WSJ) dat hij het ontslag zal aanvechten. "Dit is zeer verontrustend en juridisch ongeldig." Zijn ontslag zou het bestuur volgens hem verzwakken en "een negatieve invloed hebben op het goederenspoornetwerk op een manier die uiteindelijk consumenten en de economie kan schaden".
De Amerikaanse regering wil op korte termijn "nieuwe, meer gekwalificeerde" leden benoemen voor de toezichthouder, meldt de woordvoerder van het Witte Huis. De Democraat Primus werd in 2020 voorgedragen door Trump en trad een jaar later in functie.
De spoorwegtoezichthouder buigt zich momenteel over de megafusie tussen de grote Amerikaanse spoorvrachtvervoerders Union Pacific en Norfolk Southern met een waarde van 85 miljard dollar.
