Internationale kritiek na zware Russische aanval op Kyiv

Samenleving
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 15:55
bijgewerkt om donderdag, 28 augustus 2025 om 16:02

Internationaal zwelt de kritiek aan na de zware Russische aanval op steden in Oekraïne. "Aanvallen op burgers en civiele infrastructuur zijn in strijd met het internationaal humanitair recht, zijn onaanvaardbaar en moeten onmiddellijk stoppen", reageerde VN-topman António Guterres in een verklaring.
Rusland bestookte steden met drones en raketten. In hoofdstad Kyiv vielen volgens Oekraïense media achttien doden. Daar is ook een pand geraakt van de EU-missie in het land. Bondskanselier Friedrich Merz van Duitsland, een belangrijke bondgenoot van Oekraïne, zei dat Rusland "zijn ware gezicht" weer heeft getoond. "We veroordelen de zware aanvallen op de burgerbevolking ten zeerste."
Ook andere Europese landen reageerden verontwaardigd. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland ontboden de gezant van Rusland. "Zo kan er geen twijfel bestaan over onze woede over wat er afgelopen nacht in Kyiv is gebeurd", aldus de Ierse minister van Buitenlandse Zaken, Simon Harris.
Nvidia daalt op Wall Street na tegenvallende vooruitzichten

IMF waarschuwt voor kwetsbaarheid obligatiemarkten

