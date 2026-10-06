IMF wijst op risico's steeds belangrijker wordende hedgefondsen

WASHINGTON (ANP) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) geeft een waarschuwing af over de risico's van hedgefondsen. Deze beleggingsfondsen gebruiken risicovolle strategieën om een hoog rendement te behalen. Deskundigen van de organisatie stellen dat deze fondsen steeds belangrijker worden op de financiële markten. Hun speculatieve handel kan problemen op de beurzen echter verergeren als er iets misgaat.

Sinds 2013 is het totale beheerd vermogen van hedgefondsen verdrievoudigd tot 13.000 miljard dollar. Hun aanwezigheid valt vooral op in de markt voor staatsobligaties. Vorig jaar hadden ze bijvoorbeeld zo'n 9 procent van alle Amerikaanse staatsobligaties in handen. Veel hedgefondsen werken met geleend geld. In normale tijden fungeren ze als de smeerolie van de financiële markten, doordat ze voor veel beurshandel zorgen en bedrijven aan geld kunnen helpen.

Maar volgens het IMF zorgen hun kenmerken ervoor dat ze in slechte tijden, bijvoorbeeld wanneer de rentes oplopen en lenen duurder wordt, juist financiële schokken kunnen verergeren. Dan kunnen hedgefondsen gedwongen worden investeringen af te bouwen precies op het moment dat de markten dit het slechtst kunnen opvangen, waardoor koersdalingen nog groter worden. Verliezen bij hedgefondsen kunnen ook banken raken en problemen kunnen zich makkelijk internationaal uitbreiden.

Het IMF wil dat er beter in kaart wordt gebracht waar de kwetsbaarheden liggen en hoe deze onder druk op elkaar kunnen inwerken. Veel toezichthouders beschikken nog steeds niet over belangrijke informatie, stellen kenners van het fonds in een nieuw rapport. Ze pleiten onder meer voor stresstesten om te zien hoe schokken kunnen ontstaan en zich door het financiële systeem kunnen verspreiden. "Door zulke kwetsbaarheden vroeg te signaleren kan worden voorkomen dat ze uitgroeien tot systeemrisico's."