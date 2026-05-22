Impact Iran-oorlog op wereldhandel vooralsnog beperkt, zegt CPB

DEN HAAG (ANP) - De impact van de oorlog in het Midden-Oosten op de wereldhandel is vooralsnog beperkt gebleven, meldt het Centraal Planbureau (CPB). Volgens het instituut is de wereldhandel in maart, de eerste maand van de oorlog, met 2,1 procent afgenomen ten opzichte van de maand daarvoor.

Ondanks deze "behoorlijke" daling ligt het niveau van de wereldhandel in maart volgens het CPB nog altijd hoger dan eind 2025. Het effect van de hogere energieprijzen door de oorlog op de wereldwijde vraag naar producten laat mogelijk echter nog op zich wachten, waarschuwt het CPB.

De export uit China en opkomende Aziatische landen is in maart wel aanzienlijk gedaald, maar dat komt volgens het CPB waarschijnlijk door het late tijdstip van het Chinese Nieuwjaar, dat dit jaar pas eind februari viel. In de aanloop naar deze periode voeren producenten in China en omliggende landen hun productie en export sterk op, omdat veel fabrieken tijdens de feestperiode dicht zijn. De export in januari en februari lag dan ook duidelijk hoger dan in de voorafgaande maanden.