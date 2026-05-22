Politie ziet enorme stijging aantal plofkraken

DEN HAAG (ANP) - Het aantal plofkraken in Nederland is volgens de politie aanzienlijk gestegen: van vier in 2025 naar vijftien in 2026. Daarbij is geteld tot 14 mei. In 2024 waren er negen gevallen, in 2023 acht.

De aandacht van daders lijkt volgens een politiewoordvoerder te verschuiven van klassieke plofkraken op geldautomaten naar sealbagautomaten, waarin ondernemers geld kunnen afstorten.

De politie probeert het, samen met Geldmaat, het netwerk van geldautomaten in Nederland, criminelen onmogelijk te maken plofkraken op sealbagautomaten te plegen. Telkens als het gebeurt, is er volgens de woordvoerder veel schade en impact voor de buurt. De politie doet dan uitgebreid onderzoek.

Criminoloog Jasper van der Kemp van de Vrije Universiteit Amsterdam onderschrijft dat daders nu vooral sealbagautomaten als doelwit hebben. "Er wordt meer vuurwerk en explosief materiaal gebruikt dan voorheen. De risico's die daarbij horen, worden voor lief genomen."