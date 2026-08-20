Impact Iranoorlog op energierekeningen beperkt, ziet ABN AMRO

AMSTERDAM (ANP) - De Iranoorlog zorgt voor hogere energieprijzen, maar de impact op de energierekening van Nederlandse huishoudens is "vooralsnog beperkt". Dat constateert ABN AMRO op basis van eigen gegevens. Met behulp van geanonimiseerde transactiedata van klanten volgden economen van de bank de daadwerkelijke energiebetalingen van circa 1 miljoen huishoudens.

In de eerste jaarhelft betaalde een doorsneehuishouden circa 160 euro per maand voor energie. "Opvallend is dat de doorsnee-energierekening ondanks hogere markt- en contractprijzen nog nauwelijks is opgelopen", merken de economen op in een vrijdag verschenen rapport. "Naarmate meer vaste energiecontracten aflopen, zouden meer huishoudens blootgesteld moeten zijn aan hogere prijzen."

De situatie verschilt duidelijk van de energiecrisis in 2022, na de Russische inval in Oekraïne. Toen was na een paar maanden in transactiedata al terug te zien dat huishoudens fors meer gingen betalen.

Brandstof

Volgens de economen liggen de contractprijzen weliswaar hoger dan vóór de oorlog in het Midden-Oosten, maar liggen zij niet veel hoger dan een à twee jaar geleden in het geval van elektriciteit. Voor gas liggen de prijzen wel hoger, maar huishoudens gebruiken doorgaans meer stroom dan gas. "Hierdoor verlengen veel huishoudens die nu een nieuw contract afsluiten hun energiecontract tegen tarieven die vergelijkbaar zijn met die van hun aflopende contract. Voor deze groep veranderen de prijzen in hun energiecontract dus nauwelijks."

ABN AMRO ziet wel dat Nederlanders sinds het uitbreken van de oorlog meer aan brandstof besteden dan daarvoor. In doorsnee spendeerden huishoudens over de periode maart tot en met juli ongeveer 765 euro aan de pomp. Dezelfde periode een jaar eerder was dit nog 708 euro. Dat komt neer op een stijging van zo'n 8 procent.

Deze toename is wel beperkter dan de stijging van de prijzen aan de pomp. "Dit wijst erop dat huishoudens hun brandstofverbruik terugschroeven of bijvoorbeeld vaker bij goedkopere tankstations tanken om zo een deel van de hogere prijzen te kunnen opvangen."