Meta-topman Mark Zuckerberg koopt kasteel in Ierland

DUBLIN (ANP/RTR/BELGA) - Meta-topman Mark Zuckerberg heeft in Ierland een 19e-eeuws neogotisch kasteel gekocht. Zijn nieuwe optrekje kijkt uit over een rivier in het zuidoosten van Ierland, op zo'n 200 kilometer afstand van het Europese hoofdkantoor van het moederbedrijf van onder meer Facebook en Instagram.

Strancally Castle werd rond 1830 gebouwd en is in 2003 grondig gerenoveerd. Hoeveel Zuckerberg er precies voor betaalde, is niet bekend. The Irish Times, die als eerste over de aankoop berichtte, schat de waarde van het pand op 20 miljoen tot 30 miljoen euro. Verkopers zijn de Britse zakenman Michael Alen-Buckley en zijn echtgenote Giancarla.

Volgens een woordvoerder van Zuckerberg is het de bedoeling dat de techmiljardair in de Verenigde Staten blijft wonen, maar toch een deel van zijn tijd op het kasteel zal doorbrengen. Meta heeft ongeveer 1500 mensen in dienst in Ierland. Meerdere Amerikaanse techbedrijven hebben er hun Europese hoofdkantoor, mede vanwege het gunstige belastingklimaat van het land.