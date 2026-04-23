Impact oorlog Midden-Oosten op haven Antwerpen-Brugge nog beperkt

ANTWERPEN (ANP) - De haven van Antwerpen-Brugge begon eind maart de eerste gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten te voelen. Dit had een beperkt effect op de overslag in het eerste kwartaal. Die daalde met 3,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. De haven schrijft de daling toe aan weersomstandigheden, een staking en zwakke export.

De impact van de oorlog is vooral indirect, stelt de haven. De stijgende energie- en brandstofprijzen verhogen de transportkosten en zetten daardoor extra druk op de concurrentiekracht van de Europese industrie. Verder kwam de voorlopig laatste lng-tanker uit Qatar eind maart aan in Zeebrugge. Qatar heeft de productie van vloeibaar gemaakt aardgas gestaakt na aanvallen op de productiefaciliteit.

In totaal werd er 65,5 miljoen ton goederen overgeslagen in de Belgische haven. Het aantal overgeslagen containers liep terug door extreme weersomstandigheden. Een sneeuwstorm in januari en zware stormen in de Golf van Biskaje verstoorden de scheepvaart.

Rotterdam

Het vervoer uit en naar de Perzische Golf daalde in het eerste kwartaal met respectievelijk 12 en 49 procent. Ook dat schrijft de haven vooral toe aan de weersomstandigheden.

"De cijfers van dit kwartaal tonen hoe sterk externe factoren vandaag doorwegen op de havenactiviteit en de bredere economie. We zien de impact van geopolitieke spanningen, verstoringen in de logistieke keten en de moeilijke positie van de Europese industrie", stelt interim-topman Rob Smeets. De Nederlander heeft sinds ruim een week de leiding in de Belgische haven, nadat Jacques Vandermeiren na bijna tien jaar vervroegd was opgestapt.

Ook de Rotterdamse haven heeft nog weinig last gehad van de oorlog. Topman Boudewijn Siemons verwacht dat de effecten in het tweede kwartaal duidelijker worden.