Het is niet politiek correct, maar wel een feit. Voor kinderen is het beter om op te groeien met beide ouders. Kinderen uit een één ouder gezin krijgen het gemiddeld een beetje moeilijker dan kinderen uit een volledig gezin.

Kinderen die opgroeien bij beide ouders onder één dak hebben gemiddeld minder kans op psychische problemen dan kinderen uit eenoudergezinnen. Dat beeld komt consequent terug in onderzoeken naar gezinssamenstelling, zelfbeeld en het mentale welzijn van jongeren. arno.uvt

In een Nederlandse studie naar de samenhang tussen gezinssamenstelling en zelfwaardering blijkt dat kinderen in zogenoemde “oorspronkelijke gezinnen” (beide biologische ouders, geen scheiding) een duidelijk hogere gemiddelde zelfwaardering hebben dan kinderen in eenoudergezinnen. Jongeren uit eenoudergezinnen scoren lager op zelfwaardering, en dat verschil blijft bestaan als je corrigeert voor andere factoren zoals leeftijd en achtergrond.

Waarom maakt het uit of beide ouders thuis zijn?

Het gaat niet om een magische kracht van het traditionele gezin, maar om een opeenstapeling van beschermende factoren. In een stabiel tweoudergezin is er doorgaans:

Meer emotionele beschikbaarheid: twee volwassenen die troosten, luisteren, grenzen stellen.

Meer tijd en energie om problemen op school of in vriendschappen op te merken.

Vaak meer financiële ruimte, wat stress rond armoede, wonen en onzekerheid kan verkleinen.

Onderzoek naar gezinsfunctioneren laat zien dat een hogere kwaliteit van het gezinsleven samenhangt met minder gedragsproblemen bij jonge kinderen. Het is dus vooral de kwaliteit van de dagelijkse omgang – structuur, steun, voorspelbaarheid – die beschermt.

Scheiding, conflict en kwetsbare kinderen

Daar staat tegenover dat langdurige conflicten en scheidingen een duidelijke risicofactor vormen voor psychische problemen bij kinderen. Meta-analyses naar de ouderlijke partnerrelatie laten zien dat conflicten tussen ouders, agressief conflictgedrag en terugtrekgedrag samenhangen met zowel internaliserende problemen (angst, somberheid) als externaliserende problemen (opstandig, agressief gedrag) bij kinderen.

Ook na een scheiding blijven de patronen tussen ouderlijk conflict en kindproblemen zichtbaar. Een Nederlandse meta-analyse naar kinderen na scheiding laat zien dat ouderlijke steun en structuur een deel van de relatie tussen conflict en psychische problemen verklaren. Met andere woorden: het is niet alleen het uit elkaar gaan dat telt, maar vooral hoe ouders zich daarna gedragen en of ze er emotioneel voor hun kind blijven zijn.

Eén ouder betekent niet: één grote achterstand

Belangrijk is dat deze cijfers gemiddelden zijn, geen vonnis over individuele gezinnen. Er zijn talloze eenoudergezinnen waarin kinderen veilig, gehecht en mentaal veerkrachtig opgroeien. Richtlijnen rondom kinderen van ouders met psychische problemen benadrukken dat beschermende factoren – een warme band met ten minste één ouder, steun van familie of school, en tijdige hulp – veel van het risico kunnen dempen.

Tegelijkertijd is de kwetsbaarheid reëel: kinderen die opgroeien met ouders met psychische problemen of een verslaving (de zogeheten KOPP/KOV-kinderen) lopen drie tot dertien keer meer kans om later zelf psychische stoornissen of verslavingsproblemen te ontwikkelen dan kinderen van ouders zonder deze problemen. Het Trimbos-instituut schat dat meer dan een kwart van de thuiswonende kinderen in Nederland in zo’n KOPP/KOV-gezin opgroeit, vaak met één ouder die de zorg grotendeels alleen draagt.