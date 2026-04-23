ING verwacht forse afname handelsoverschot eurozone door oorlog

door anp
donderdag, 23 april 2026 om 11:46
AMSTERDAM (ANP) - Het handelsoverschot van de eurozone zal dit jaar waarschijnlijk sterk dalen door de oorlog in het Midden-Oosten, waarschuwen de economen van ING. Het overschot, oftewel het positieve verschil tussen de export en import, kan zelfs omslaan in een handelstekort als de Iranoorlog lang blijft voortslepen. Een tekort op de handelsbalans ontstaat wanneer er minder goederen en diensten worden geëxporteerd dan ingevoerd.
In het basisscenario, waarin de verstoringen in het transport van olie en gas door de Straat van Hormuz tot juli aanhouden en daarna geleidelijk afnemen, verwacht ING dat het handelsoverschot in 2026 afneemt tot 49 miljard euro, van 149 miljard euro in 2025. In een pessimistischer scenario, waarin de verstoringen heviger zijn en tot augustus aanhouden, dreigt de handelsbalans van de eurozone in 2026 een aanzienlijk tekort van 115 miljard euro te vertonen.
Tijdens de energiecrisis van 2022, die volgde op de Russische invasie in Oekraïne, sloeg het overschot van het eurogebied ook tijdelijk om in een tekort door de duurdere invoer van olie en gas.
