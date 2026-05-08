Impact van oorlog Midden-Oosten op Heijmans is 'beheersbaar'

ROSMALEN (ANP) - De impact van de oorlog in het Midden-Oosten is voor Heijmans "beheersbaar". Prijzen van grondstoffen fluctueren door de onzekerheid maar dat heeft nagenoeg geen effect op de lopende projecten omdat de inkoop daarvan grotendeels al gedaan is, meldt het bouwbedrijf.

Daarnaast werkt het bouwbedrijf met contracten waarbij prijzen voor sommige grondstoffen voor een langere tijd vastliggen. "Volatiliteit is tegenwoordig eerder een gegeven dan een incident", stelt het bouwbedrijf. Heijmans handhaaft de verwachting dat de omzet dit jaar groeit naar 3,1 miljard euro. Het orderboek had in het eerste kwartaal een waarde van 4,1 miljard euro tegen 2,9 miljard euro een jaar eerder.

Het bouwbedrijf kreeg eind maart de opdracht voor de bouw van een studentencomplex voor ruim 480 studenten in Utrecht. Ook begon de bouw van honderden woningen in Eindhoven. Topman Ton Hillen noemt het bemoedigend dat de rijksoverheid de woningmarkt wil vlottrekken. "Tegelijkertijd is de uitvoering daarvan uitdagend."