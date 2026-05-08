Funderingsspecialist voor windmolens Sif verwacht lastig 2028

ROERMOND (ANP) - De fabrikant van funderingen voor windmolens Sif rekent op een "tijdelijk uitdagende periode" in 2027 en 2028. Voor dit jaar is het orderboek nog gevuld, maar doordat er de afgelopen jaren veel minder interesse was in aanbestedingen voor windparken op zee, dreigt de productie in de loop van volgend jaar terug te vallen. Topman Fred van Beers verwacht dat de sector vanaf 2029 "terugkeert naar houdbare niveaus", meldt hij bij de kwartaalcijfers van Sif.

Bouwers van windmolenparken op zee hadden het de afgelopen jaren lastig. De kosten stegen, terwijl de industrie langzamer verduurzaamt dan eerder verwacht. Nederland besloot onlangs weer aanbestedingen met een vorm van subsidie uit te schrijven, om de sector weer op gang te helpen. Van Beers ziet ook in een samenwerkingsverband van landen aan de Noordzee voor windenergie bemoedigende signalen.

In het eerste kwartaal van dit jaar wist Sif de omzet en winst op te voeren. Dat komt doordat het opschalen van een nieuwe fabriek op de Maasvlakte steeds beter gaat.