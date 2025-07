Rechter: hef Oekraïens beslag op Nederlandse belangen Gazprom op

DEN HAAG (ANP) - De rechtbank Den Haag heeft in een kort geding besloten dat twee Oekraïense bedrijven, Slavutich en Zhnyva, hun beslag op aandelen van het Russische staatsbedrijf Gazprom in Nederlandse vennootschappen moeten opheffen.

De rechtbank heeft vorige maand geoordeeld dat het recht van immuniteit van jurisdictie in het geding is. Dit recht bepaalt dat een staat (in dit geval Oekraïne) in principe geen rechtsmacht kan uitoefenen over andere staten en internationale organisaties. Gazprom kan dus niet verantwoordelijk worden gehouden voor acties van Rusland.

De Oekraïense bedrijven hebben schade geleden door het militaire optreden en de bezetting door Rusland. De rechtbank in de Oekraïense plaats Zaporizja veroordeelde Rusland tot betaling van schadevergoeding aan beide Oekraïense bedrijven. De Nederlandse rechtbank erkent dit vonnis dus niet.