In opspraak geraakte Zwitserse bank MBaer wordt opgeheven

ZÜRICH (ANP/BLOOMBERG) - De in opspraak geraakte Zwitserse bank MBaer Merchant Bank wordt opgeheven. Eerder deze week besloot het Amerikaanse ministerie van Financiën de bank al toegang tot het Amerikaanse financiële systeem te ontzeggen. Inmiddels heeft de financiële toezichthouder van Zwitserland laten weten dat de bank zich niet aan de regels heeft gehouden en moet worden geliquideerd.

De Amerikanen beschuldigden MBaer ervan diensten te hebben verleend aan illegale partijen die verbonden zijn met Iran en Rusland. Volgens de Zwitserse FINMA beschikte de bank niet over adequate controles tegen witwassen, waardoor klanten allerlei sancties konden omzeilen. "De zaak is buitengewoon ernstig", aldus de toezichthouder.

MBaer telt bijna zevenhonderd klanten, die samen goed zijn voor omgerekend meer dan 5 miljard euro aan toevertrouwde middelen. Voor de afwikkeling van het einde van de bank zijn curatoren aangesteld. Naar eigen zeggen heeft MBaer voldoende geld om alle klanten en schuldeisers volledig terug te betalen.