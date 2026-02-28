Israëlische media: steeds meer tekenen dat Khamenei gedood is

TEHERAN (ANP/RTR) - Anonieme bronnen zeggen tegen Israëlische bronnen dat er "steeds meer tekenen" zijn dat de Iraanse ayatollah Ali Khamenei is omgekomen bij de Israëlische en Amerikaanse aanvallen van zaterdag. Het is onduidelijk waar Khamenei zich bevindt en alle berichten over zijn lot zijn onbevestigd.

Israël heeft wel al eerder gezegd dat Khamenei een van de doelwitten van de aanvallen was. Op satellietbeelden was bovendien te zien dat het terrein van zijn huis geraakt is. Het is niet bekend of hij daar op dat moment was.

Het Israëlische Channel 12 meldt dat de inschatting van Israël over de mogelijke dood van Khamenei in elk geval niet gebaseerd is op die satellietbeelden. Waarop dan wel, is onduidelijk.

Er gaan ook berichten rond dat Khamenei binnenkort een televisietoespraak zal houden. Maar, zo suggereert Channel 12, die zou dan al eerder zijn opgenomen.