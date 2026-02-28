Honderden demonstreren tegen Iraans regime met mars om Malieveld

DEN HAAG (ANP) - In Den Haag zijn een paar honderd mensen naar de demonstratie op het Malieveld gekomen om zich uit te spreken voor het Iraanse volk en tegen het regime. Die actie startte om 14.00 uur en een uur later komen er nog altijd mensen bij, ziet een ANP-verslaggever. Bijna alle aanwezigen dragen een vlag bij zich, veelal een Iraanse.

Ook zijn er Israëlische vlaggen en is op bordjes het gezicht van Reza Pahlavi afgebeeld, de voormalige kroonprins van Iran die aanspoort tot opstand tegen ayatollah Ali Khamenei. Het plan is later nog een mars rondom het Malieveld te lopen.

Zaterdag voerden Israël en de Verenigde Staten aanvallen uit op Iran. De Amerikaanse president Donald Trump zei daarmee Irans raketprogramma "met de grond gelijk" te willen maken en riep de Iraanse bevolking op de macht over te nemen.