Opnieuw meer dan 2100 asielzoekers in Ter Apel

TER APEL (ANP) - Voor de tweede dag op rij zitten meer dan 2100 asielzoekers in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Opvangorganisatie COA moet daarom weer een dwangsom van 50.000 euro betalen.

In de nacht van dinsdag op woensdag verbleven 2108 mensen in het complex. In de loop van dinsdag zijn netto tien plekken vrijgekomen. Het COA verplaatst mensen vanuit Ter Apel naar vrijgekomen plekken in opvanglocaties in andere plaatsen, en krijgt ondertussen ook steeds nieuwe asielzoekers binnen.

De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onderdeel van uitmaakt, heeft met het COA afgesproken dat in Ter Apel maximaal 2000 asielzoekers mogen verblijven. Wanneer het aantal daarboven komt, moet het COA 50.000 euro betalen voor elke dag. Het totale bedrag is inmiddels opgelopen naar 2,35 miljoen euro. Het maximale bedrag is 5 miljoen euro. De gemeente Westerwolde wil volgend jaar beslissen waar dat geld aan wordt besteed.