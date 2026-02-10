India in gesprek met Nederland over winning kritieke mineralen

NEW DELHI (ANP/RTR) - India wil minder afhankelijk worden van China voor kritieke mineralen. Het land voert gesprekken met Nederland, Brazilië, Canada en Frankrijk over het gezamenlijk winnen, verwerken en recyclen van essentiële grondstoffen, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters.

De samenwerking is gericht op lithium en zeldzame aardmetalen. De Canadese premier Mark Carney zal waarschijnlijk begin maart India bezoeken en overeenkomsten ondertekenen over uranium, energie, mineralen en kunstmatige intelligentie.

In januari spraken Duitsland en India al een samenwerking op het gebied van zeldzame mineralen af. Deze samenwerking dient als uitgangspunt bij de nieuwe gesprekken. India ondertekende eerder ook al overeenkomsten over kritieke mineralen met Argentinië, Australië en Japan.

De VS, EU en Japan zetten eerder deze maand stappen naar een alliantie op het gebied van zeldzame grondstoffen. Ook deze landen doen dit om minder afhankelijk van China te worden.