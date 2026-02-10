Ye in juni naar Nederland met show in GelreDome

ARNHEM (ANP) - Ye, die wereldwijd bekend werd als Kanye West, komt op zaterdag 6 juni naar Nederland voor een eenmalige show in het GelreDome in Arnhem. Dat melden het GelreDome en concertorganisator J.Noah Live dinsdag. Het optreden is zijn eerste Europese concert sinds 2014 en zijn eerste optreden in Nederland sinds 2013.

De laatste jaren raakte Ye regelmatig in opspraak door onder meer antisemitische uitingen op sociale media. Vorige maand zei hij in een door The Wall Street Journal gepubliceerde brief dat zijn gedrag door een hersenbeschadiging komt. Die zou hij 25 jaar geleden hebben opgelopen bij een auto-ongeluk.

"We kijken ernaar uit om Ye te ontvangen in GelreDome. Dit is een show van internationaal formaat en een uitzonderlijk moment voor het Nederlandse publiek", aldus een woordvoerder van het GelreDome in de aankondiging. "We verwachten enorme belangstelling." Ye kondigde onlangs zijn twaalfde studioalbum Bully aan, dat op 20 maart moet verschijnen.