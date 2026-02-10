Indonesië bereidt troepeninzet in Gaza voor

JAKARTA (ANP) - Indonesië bereidt zich voor op de inzet van duizenden militairen in Gaza ter ondersteuning van het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Het gaat volgens de Indonesische legerchef Maruli Simanjuntak waarschijnlijk om tussen de 5000 en 8000 militairen. "Maar er wordt nog steeds onderhandeld, het is nog niet zeker." The Financial Times meldt dat dit het eerste land is dat publiekelijk soldaten toezegt voor de missie.

Volgens de legerchef is het land begonnen met het trainen van de militairen, gericht op humanitaire hulp en wederopbouw. De militairen zouden straks deel uitmaken van Trumps internationale stabilisatiemacht. Indonesië heeft zich ook aangesloten bij de Raad van Vrede die eind januari werd gepresenteerd.

De VS hebben moeite om regeringen te vinden die bereid zijn troepen te leveren. Verschillende bondgenoten, zoals Saudi-Arabië en Jordanië, weigerden. The Financial Times meldt dat Marokko naar verwachting het tweede land gaat zijn dat militairen toezegt.