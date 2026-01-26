India meldt eruit te zijn met EU over vrijhandelsakkoord

NEW DELHI (ANP/RTR) - India en de Europese Unie zijn klaar met de onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord, meldt de Indiase handelssecretaris Rajesh Agrawal. De deal zou dinsdag ondertekend kunnen worden tijdens de EU-India-top.

"Het zal een evenwichtig, toekomstgericht akkoord zijn voor een betere economische integratie met de EU. Het akkoord zal de handel en investeringen tussen beide partijen stimuleren", aldus Agrawal.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en voorzitter van de EU-landen António Costa zijn maandag al in India als eregasten voor de parade ter ere van de Dag van de Republiek. Behalve een vrijhandelsdeal wordt ook gesproken over een defensiesamenwerking. Een conceptovereenkomst hierover wordt mogelijk ook dinsdag ondertekend.

Vanwege de gespannen handelsrelatie met de Verenigde Staten is de EU het afgelopen jaar druk bezig geweest handelsrelaties met andere delen van de wereld aan te halen.