ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

India meldt eruit te zijn met EU over vrijhandelsakkoord

Economie
door anp
maandag, 26 januari 2026 om 15:25
anp260126139 1
NEW DELHI (ANP/RTR) - India en de Europese Unie zijn klaar met de onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord, meldt de Indiase handelssecretaris Rajesh Agrawal. De deal zou dinsdag ondertekend kunnen worden tijdens de EU-India-top.
"Het zal een evenwichtig, toekomstgericht akkoord zijn voor een betere economische integratie met de EU. Het akkoord zal de handel en investeringen tussen beide partijen stimuleren", aldus Agrawal.
Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en voorzitter van de EU-landen António Costa zijn maandag al in India als eregasten voor de parade ter ere van de Dag van de Republiek. Behalve een vrijhandelsdeal wordt ook gesproken over een defensiesamenwerking. Een conceptovereenkomst hierover wordt mogelijk ook dinsdag ondertekend.
Vanwege de gespannen handelsrelatie met de Verenigde Staten is de EU het afgelopen jaar druk bezig geweest handelsrelaties met andere delen van de wereld aan te halen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 472559385

Gouden tip van ex-fietsendief: zo voorkom je diefstal van je stalen ros

IMG_3077

De 4 snelst groeiende reisbestemmingen van dit moment (en waarom iedereen erheen wil)

anp260126043 1

Interim-president Venezua heeft genoeg van de grote mond van Trump

anp250126107 1

Obama: dodelijk geweld tegen burgers Minneapolis is alarmsignaal

511wWx050SL._AC_UF894,1000_QL80_

De wereld als zijn gezin: waarom Trump zich ‘Daddy’ waant

268345965_m

De onzichtbare boosdoener achter hersenmist

Loading