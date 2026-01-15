India: onderhandelingen handelsdeal met EU deze maand afgerond

NEW DELHI (ANP/RTR) - India verwacht de onderhandelingen over een handelsdeal die het land met de Europese Unie wil sluiten deze maand af te kunnen ronden. Dit zei de Indiase handelssecretaris Rajesh Agrawal donderdag.

De partijen zijn "heel dichtbij" het afronden van het akkoord en kijken of dat al kan gebeuren voordat leiders elkaar ontmoeten in India. Op 27 januari vindt een topontmoeting plaats in New Delhi. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en de voorzitter van de Europese Raad, António Costa, reizen twee dagen eerder al naar het land, volgens het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken.

De EU en India zijn al jarenlang in gesprek over een vrijhandelsovereenkomst. De overleggen werden in 2022 opnieuw opgestart en kregen een impuls nadat de Amerikaanse president Donald Trump importheffingen had opgelegd aan zowel de EU als aan India. Met een deal kunnen de partijen de economische banden aanhalen en ook de afhankelijkheid van China en Rusland verminderen.