ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

India: onderhandelingen handelsdeal met EU deze maand afgerond

Economie
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 14:17
anp150126128 1
NEW DELHI (ANP/RTR) - India verwacht de onderhandelingen over een handelsdeal die het land met de Europese Unie wil sluiten deze maand af te kunnen ronden. Dit zei de Indiase handelssecretaris Rajesh Agrawal donderdag.
De partijen zijn "heel dichtbij" het afronden van het akkoord en kijken of dat al kan gebeuren voordat leiders elkaar ontmoeten in India. Op 27 januari vindt een topontmoeting plaats in New Delhi. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en de voorzitter van de Europese Raad, António Costa, reizen twee dagen eerder al naar het land, volgens het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken.
De EU en India zijn al jarenlang in gesprek over een vrijhandelsovereenkomst. De overleggen werden in 2022 opnieuw opgestart en kregen een impuls nadat de Amerikaanse president Donald Trump importheffingen had opgelegd aan zowel de EU als aan India. Met een deal kunnen de partijen de economische banden aanhalen en ook de afhankelijkheid van China en Rusland verminderen.
loading

POPULAIR NIEUWS

21bb72837daf339052d129e1ef73cadc

Waarom zit er vaak een rode of gele stip op autobanden?

shutterstock 2503435317

7 tekenen dat je veel te aardig bent

generated-image (1)

"Het Amerikaanse imperium stort momenteel voor onze ogen in elkaar."

157554676_m

Booking‑app blijkt goudmijn voor oplichters

273703493_m

“Ik huil zo vaak”: wat het label hoogsensitief wel en niet verklaart

anp150126006 1

Trump: Zelensky zit vredesakkoord in de weg

Loading