Rederij Maersk keert terug naar het Suezkanaal

KOPENHAGEN (ANP) - Maersk gaat weer varen via het Suezkanaal. Dat meldt het Deense scheepvaartconcern donderdag. De rederij heeft de vaarweg twee jaar gemeden vanwege aanvallen van Houthi-rebellen op de Rode Zee.

Eind vorig jaar voer de Deense rederij voor het eerst weer met een schip door het Suezkanaal. Dat was een eerste stap. Nu kiest Maersk ervoor om met een wekelijkse dienst terug te keren. Het gaat om de MECL-dienst, die het Midden-Oosten en India verbinden met de oostkust van de Verenigde Staten.

Het Suezkanaal werd gemeden nadat Houthi-rebellen eind 2023 schepen op de Rode Zee begonnen aan te vallen. De Houthi's deden dit uit solidariteit met de Palestijnen in Gaza. Grote internationale rederijen zoals Maersk, maar ook Nederlandse rederijen, voeren twee jaar lang via het zuiden van Afrika, maar deze route is langer en kost meer geld. Sinds het staakt-het-vuren is het rustiger geworden op de Rode Zee.

Volledig terugkeren

Maersk wil uiteindelijk volledig terugkeren naar het Suezkanaal. Hoe de volgende stappen in de terugkeer eruitzien, maakt de rederij niet bekend. Maersk zegt wel de veiligheidssituatie constant in de gaten te houden. Er liggen noodplannen klaar voor het geval deze verslechtert.

Na de bekendmaking van Maersk daalde de koers van het aandeel met 7 procent in Kopenhagen. De rederij profiteerde de afgelopen tijd van de hoge vrachttarieven als gevolg van de onrust in de Rode Zee. Zo boekte het scheepvaartconcern in 2024 een nettowinst van 6,2 miljard dollar, bijna 60 procent hoger dan een jaar eerder. Nu Maersk terugkeert naar het Suezkanaal, zouden de vrachttarieven kunnen dalen.