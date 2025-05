Hij zei dat hij vermoord zou worden omdat hij teveel geheimen wist. En hij werd vermoord. De recente moord op Cemil Önal, een 41-jarige Turkse man, op een terras in Rijswijk heeft veel losgemaakt.Hoe wist hij dat hij gevaar liep? En waarom kon niemand hem beschermen?

Önal voelde de dreiging al maanden

Cemil Önal was geen onbekende in de onderwereld. Hij werd verdacht van betrokkenheid bij een dubbele liquidatie op Cyprus, waarbij een bekende gokbaas werd vermoord. Önal beweerde echter onschuldig te zijn en vertelde openlijk dat hij gevoelige informatie had over corruptie in de hoogste politieke kringen van Turkije en Noord-Cyprus. Hij zou zelfs tapes en documenten bezitten die politici konden beschadigen.

In interviews met journalisten zei Önal letterlijk: “Ze zullen me vermoorden.” Hij voelde zich opgejaagd wild en dacht dat zijn dood een kwestie van tijd was. Volgens zijn advocaat had hij meerdere keren bij het Openbaar Ministerie gemeld dat hij ernstig gevaar liep. Toch kreeg hij geen persoonsbeveiliging.

Waarom werd hij niet beschermd?

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat Önal en zijn advocaat melding hebben gedaan van de dreiging. Maar volgens het OM waren er te weinig concrete aanwijzingen om meer te doen dan alleen contact houden. Daardoor bleef Önal zonder bescherming, ondanks zijn waarschuwingen.

De fatale dag in Rijswijk

Op donderdagmiddag zat Önal op het terras van hotel Hoevevoorde in Rijswijk. Plotseling werd hij van dichtbij meerdere keren beschoten. Hij overleefde de aanslag niet. De dader is nog voortvluchtig. De politie onderzoekt de zaak met een speciaal team.

Wat zegt deze zaak over veiligheid en justitie?

Het verhaal van Cemil Önal laat zien hoe lastig het kan zijn om iemand te beschermen die gevaar loopt, zeker als er geen harde bewijzen zijn voor een dreiging. Toch roept het vragen op: had er meer gedaan kunnen worden? En hoe veilig zijn mensen die gevoelige informatie hebben over machtige tegenstanders?

Vergelijkbare gevallen

Het is niet uniek dat mensen hun eigen dood voorspellen. Ook in andere landen zijn journalisten en klokkenluiders vermoord nadat ze hadden gewaarschuwd voor gevaar. Het blijft een lastig dilemma voor politie en justitie: wanneer grijp je in?