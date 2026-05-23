Politie haalt actievoerders XR van spoor bij Utrecht Centraal

UTRECHT(ANP) - De politie heeft de actievoerders van Extinction Rebellion van het spoor bij Utrecht Centraal gehaald. De activisten, die willen dat het kabinet Israël per direct strengere sancties oplegt, betraden het spoor rond 13.15 uur. Daarvoor hielden enkele tientallen demonstranten een sit-in in de hal van het station.

De driehoek van Utrecht had al aangekondigd voortvarend te zullen optreden tegen de blokkade. "Het blokkeren van het spoor is een strafbaar feit en bovendien levensgevaarlijk", aldus de gemeente vrijdag.

Op de brug boven de sporen staan andere demonstranten te zingen: 'You are not alone'.