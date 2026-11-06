Indiase havenexploitant koopt opslagbedrijf Evos in miljardendeal

AMSTERDAM (ANP/RTR) - Het Indiase Adani Ports neemt de in Nederland gevestigde opslagexploitant van vloeistoffen Evos over van de Londense investeerder Igneo Infrastructure Partners. Daarbij is Evos gewaardeerd op 2,6 miljard euro. Met de overname krijgt de grootste particuliere havenexploitant van India een stevige voet aan de grond in Europa.

Adani Ports kan via Evos zijn portefeuille aan vloeibare producten uitbreiden. Ook kan het bedrijf hierdoor beter inspelen op nieuwe brandstoffen, zoals duurzame vliegtuigbrandstof en biobrandstoffen.

Evos is de op een na grootste onafhankelijke opslagexploitant van vloeistoffen in Europa, met acht terminals in havens in meerdere landen. In Nederland zit het bedrijf onder meer in Amsterdam en Rotterdam. De deal moet nog goedgekeurd worden door toezichthouders.

Achter Adani Ports zit de Indiase miljardair Gautam Adani. Met een vermogen van 117 miljard dollar is hij volgens persbureau Bloomberg de rijkste van Azië. Met de Adani Group heeft hij een heel conglomeraat aan bedrijven.