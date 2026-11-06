Muziek tegen pijn werkt beter als je deze drie dingen doet

Meta-description: Muziek kan pijn verzachten, maar niet elk nummer werkt even goed. Een overzicht van 57 studies noemt drie factoren: plezier, zelf kiezen en meebewegen.

Muziek als pijnstiller klinkt als een wellnessbelofte. Toch is er inmiddels veel onderzoek naar gedaan. Amerikaanse onderzoekers hebben 57 studies naast elkaar gelegd en zochten uit wat het effect groter maakt.

Ze kwamen uit op drie factoren: muziek die je prettig vindt, zelf kunnen kiezen en actief meedoen met het ritme.

Kies muziek die je echt mooi vindt

Plezier is de rode draad. Hoe prettiger iemand de muziek vindt, hoe lager de pijnscore. Of een nummer vrolijk of droevig klinkt, maakt minder uit. Dat je het mooi vindt, voorspelt het effect beter.

Rustgevend is dus niet vanzelf beter. In een Zwitsers ziekenhuis kregen 204 patiënten een infuus voor een MRI-scan. De ene groep hoorde een lievelingsnummer, de andere Mozart, een ontspanningsstuk of niets.

Wie het eigen lievelingsnummer hoorde, gaf de pijn na dertig seconden en na twee minuten een lager cijfer dan wie in stilte werd geprikt. Het ontspanningsstuk had geen meetbaar effect.

Stel zelf de afspeellijst samen

Ook controle telt. Mensen die zelf hun muziek kiezen in plaats van een toegewezen afspeellijst te horen, houden pijn langer vol en ervaren die als minder heftig.

In een van de studies moesten deelnemers hun hand in ijskoud water houden. Wie meer keuze had in de muziek, hield het langer vol en meldde minder pijn.

Tik, zing of beweeg mee

Actief meedoen geeft een extra zetje. Deelnemers die meetikten of meetrommelden op de maat, meldden meer verlichting dan deelnemers die alleen luisterden.

Ook bij zingen, dansen en drummen ging de pijndrempel meer omhoog dan bij passief luisteren. Voor koorzangers is dat misschien geen verrassing.

Wat het onderzoek nog niet bewijst

Een wondermiddel is het niet. De meeste studies werden gedaan met gezonde vrijwilligers en kortdurende pijn die in een lab werd opgewekt, bijvoorbeeld met een hand in ijswater. Of de resultaten ook gelden voor chronische pijn, is nog onduidelijk.

Ook is vaak nog niet aangetoond wat oorzaak en gevolg is. De onderzoekers pleiten daarom voor studies die het mechanisme direct testen, vooral bij mensen met langdurige pijn.

Muziek is daarom een aanvulling en geen vervanging van pijnstilling of medisch advies.

Zo pak je het aan

Maak vooraf een afspeellijst met nummers die je echt raken, niet alleen nummers die rustig klinken.

Vraag bij een prik of kleine ingreep of je je eigen muziek mag luisteren.

Luister niet stil, maar tik mee met je vingers of neurie mee.

Meer weten?