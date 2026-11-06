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Paus onderweg naar Zuid-Amerika voor rondreis

Samenleving
door anp
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VATICAANSTAD (ANP/RTR) - Paus Leo XIV is onderweg naar Zuid-Amerika voor zijn bezoek aan Uruguay, Argentinië en Peru. De reis vindt plaats drie weken na zijn longkankeroperatie. Het Vaticaan liet deze week weten dat hij volledig hersteld is en er geen speciale voorzorgsmaatregelen worden getroffen.
De paus keert tijdens de reis terug naar Peru, waar hij tientallen jaren heeft gewoond. Het is een van de grootste buitenlandse reizen die een katholiek leider in decennia heeft ondernomen. Hij bezoekt tien steden, houdt 36 toespraken en zal meer dan 30.000 kilometer afleggen.
Tijdens de reis bezoekt hij meerdere slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Hij zal ook met een helikopter afreizen naar afgelegen gemeenschappen in het Andesgebergte in Peru.
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