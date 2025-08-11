Indiase oproep tot boycot van producten uit VS na tarieven Trump

NEW DELHI (ANP/RTR) - Amerikaanse bedrijven als McDonald's, Coca-Cola, Amazon en Apple worden in India geconfronteerd met oproepen tot een boycot. Zakenlieden en aanhangers van premier Narendra Modi wakkeren anti-Amerikaans sentiment aan als protest tegen Amerikaanse tarieven.

Er zijn nog geen aanwijzingen dat de verkopen van de bedrijven al flink worden getroffen. Maar op sociale media klinken in India wel oproepen om producten uit de VS links te laten liggen.

Zondag deed premier Modi ook een "speciale oproep" om zelfvoorzienend te worden. Hij zei dat voor Indiase technologiebedrijven "nu de tijd is gekomen om meer prioriteit te geven aan India's behoeften".

President Donald Trump legde Indiase goederen afgelopen week nog een extra importheffing van 25 procent op, waardoor de totale belasting op 50 procent uitkomt. Hij deed dit uit onvrede over de Indiase aankopen van Russische olie, terwijl veel westerse landen olie uit dat land weren als vergelding voor de Russische inval in Oekraïne.