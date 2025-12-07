ECONOMIE
Indiase toezichthouder eist uitleg Elbers voor chaos bij IndiGo

door anp
zondag, 07 december 2025 om 9:34
NEW DELHI (ANP/BLOOMBERG) - De Indiase toezichthouder voor burgerluchtvaart heeft de Nederlandse topman van IndiGo, Pieter Elbers, 24 uur de tijd gegeven om met een verklaring te komen voor de grote chaos bij die luchtvaartmaatschappij. IndiGo schrapte de afgelopen dagen duizenden vluchten in India door roosterproblemen. Die gaten in de planning ontstonden nadat de wettelijk verplichte rusttijden voor piloten waren verruimd.
"U heeft gefaald in uw plicht om tijdig regelingen te treffen voor betrouwbare operaties en de beschikbaarheid van benodigde faciliteiten", staat in de brief aan Elbers, die eerder KLM leidde. De Indiase Directeur-Generaal voor Burgerluchtvaart beschuldigt Elbers van overtredingen van de wet, onder andere doordat gestrande passagiers te weinig hulp zouden hebben gekregen.
Hij krijgt een etmaal om een geldige reden te geven "waarom er geen passende handhavende maatregelen tegen u moeten worden genomen". Als een antwoord uitblijft, zal de zaak zonder Elbers' inbreng worden beslist.
