Wederzijds respect 'groot genoeg' bij titelkandidaten McLaren

Sport
door anp
zondag, 07 december 2025 om 9:39
anp071225042 1
ABU DHABI (ANP) - Er is voldoende respect bij Lando Norris en Oscar Piastri om elkaar de wereldtitel in de Formule 1 te gunnen. Dat lieten de beide coureurs van McLaren weten in Abu Dhabi. "Daar is geen discussie over. Als een van ons zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 wint, is dat iets om te vieren. Dat snapt ook degene die de titel verliest", zei Piastri.
Norris en Piastri vechten in de slotrace van het jaar in Abu Dhabi met Max Verstappen uit wie wereldkampioen wordt. Norris is als WK-leider op voorhand favoriet, maar Piastri heeft ook nog een kans. "Ik denk dat we meer dan genoeg respect voor elkaar hebben om het werk van degene die verliest te waarderen", aldus de Australiër.
Norris beaamde dat. "We zijn respectvol naar elkaar. We willen elkaar geen slecht gevoel geven."
